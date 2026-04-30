Οι Καβαλίερς πήραν το πάνω χέρι κόντρα στους Ράπτορς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δυσκολεύτηκαν αρκετά αλλά έκαμψαν την αντίσταση των Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας με 125-120, για το 3-2 στη σειρά.

Το ματς ήταν ντέρμπι από το ξεκίνημά του, με τους Καβαλίερς να κλείνουν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 38-34, όμως οι Ράπτορς πάτησαν γκάζι στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και με επί μέρους 29-40, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 67-74.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι γηπεδούχοι, ήταν ανώτεροι και αρχικά με επί μέρους 33-29 στην τρίτη περίοδο μείωσαν στους τρεις (100-103) και συνέχισαν την αντεπίθεσή τους στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, για να φτάσουν στην ανατροπή και τη νίκη.

O Έβαν Μόμπλεϊ με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Καβαλίερς, με τον Αρ Τζέι Μπάρετ να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς έχοντας 25 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

