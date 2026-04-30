Η Γιουβέντους θέλει τον Γκρίνγουντ παρά τις υψηλές απαιτήσεις της Μαρσέιγ

Οι «μπιανκονέρι» έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους στόχαστρο τον 24χρονο Άγγλο επιθετικό και ετοιμάζουν την κίνησή τους.

Η Γιουβέντους ψάχνεται για την ενίσχυσή της στην επίθεση το καλοκαίρι και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει «ζεστά» είναι αυτή του Μέισον Γκρίνγουντ, που δεσμεύεται με την Μαρσέιγ έως το 2029.

Τα οικονομικά προβλήματα των Μασσαλών, ωστόσο φέρνουν στην πόρτα της εξόδου και η Γιουβέντους θέλει να το εκμεταλλευτεί και να προχωρήσει στην απόκτηση του Άγγλου στράικερ.

Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», η Μαρσέιγ ζητάει 50 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του 24χρονου επιθετικού, ένα ποσό απαγορευτικό για την Γιουβέντους, αλλά οι Ιταλοί θα προσπαθήσουν να ρίξουν τις απαιτήσεις των Γάλλων.