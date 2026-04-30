Οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ δεν ανησυχούν για την ρήτρα του Φερνάντες

Ο αρχηγός των «κόκκινων διάβολων» μπορεί να αποχωρήσει από το Old Trafford αν καταβληθούν 57 εκατ. λίρες, όμως οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας δεν ανησυχούν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mirror», το συμβόλαιο του Μπρούνο Φερνάντες προβλέπει ρήτρα αγοράς έναντι 57 εκατ. λιρών που θα ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι, με το ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία να είναι έντονο.

Οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο δεν εκφράζουν κάποια ανησυχία, αφού ο 31χρονος μεσοεπιθετικός δεν δείχνει τάσεις φυγής από τους «κόκκινους διάβολους», ιδιαίτερα μετά την βελτίωση που παρουσίασαν στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Η Γιουνάιτεντ, μάλιστα απέχει μια νίκη μακριά από την επιστροφή της στο Champions League και η παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση θα αποτελέσει κίνητρο για την παραμονή του Φερνάντες.