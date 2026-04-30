Υποψήφιος για τον πάγκο της Τορίνο ο Γκατούζο

Η Τορίνο βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή για τη νέα σεζόν και στη λίστα της βρίσκεται σημειωμένο το όνομα του πρώην προπονητή της Εθνικής Ιταλίας.

Ο Τζενάρο Γκατούζο μετά από το πέρασμα του από τον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα», αναζητάει την επόμενη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας, με την Τορίνο να δείχνει έντονο ενδιαφέρον.

Η «γκρανάτα», αναζητάει τον επόμενο προπονητή της, αφού ο Ρομπέρτο Ντ' Αβέρσα δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της και στην λίστα των υποψήφιων προπονητής, υπάρχει και ο Τζενάρο Γκατούζο.

Οι ιθύνοντες της Τορίνο, μάλιστα αναμένεται να έχουν σύντομα επαφή με τον Ιταλό τεχνικό για να συζητήσουν το ενδεχόμενο της μεταξύ τους συνεργασίας.