Oι Πίστονς έβγαλαν αντίδραση απέναντι στους Μάτζικ

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς βρέθηκαν στα σχοινιά στη σειρά με τους Ορλάντο Μάτζικ, όμως πήραν το Game 5 με 116-109 και μείωσαν στο 3-2.

Oι γηπεδούχοι μπήκαν με ορμή στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 38-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Ορλάντο Μάτζικ απάντησαν με επί μέρους 28-34 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, με το ημίχρονο να κλείνει στο 66-60 υπέρ των Πίστονς.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο τα «Πιστόνια» πάτησαν και πάλι... γκάζι, κάνοντας επί μέρους 23-19 για να μπουν στην τελευταία περίοδο έχοντας αποκτήσει προβάδισμα 10 πόντων (89-79), με τους Μάτζικ να αποδεικνύονται και πάλι σκληρό καρύδι.

Οι φιλοξενούμενοι αρνήθηκαν να παραδοθούν και αφού ροκάνισαν την διαφορά στα 1:09 πριν την λήξη του αγώνα με τρίποντο του Μπανκέρο μείωσαν στους τρεις πόντους (112-109), οι Πίστονς όμως έβγαλαν αντίδραση απάντησαν με σερί 4-0 και «καθάρισαν» τη νίκη.

Έτσι, οι γηπεδούχοι μείωσαν την σειρά σε 3-2 και πλέον θα πάνε στο Ορλάντο για το do or die Game 6 της σειράς με στόχο την ισοφάριση, που θα τους κρατήσει «ζωντανούς» στην μάχη της πρόκρισης στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Kέιντ Κάνινγχαμ με 45 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Πίστονς, ενώ για τους Μάτζικ ξεχώρισε ο συγκλονιστικός Πάολο Μπανκέρο που είχε 45 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

