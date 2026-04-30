Μείωσαν σε 3-2 οι Ρόκετς κόντρα στους Λέικερς (vid)

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν 99-93 των Λος Άντζελες Λέικερς στο Game 5.

Χαρακτήρα… θρίλερ έδωσαν οι Ρόκετς στη σειρά με τους Λέικερς, καθώς τους νίκησαν με 99-93 στο Game 5 και μείωσαν σε 3-2.

Παρά το καλό ξεκίνημα των «λιμνανθρώπων», οι «πύραυλοι» ισορρόπησαν το ματς και πήραν ένα ελαφρύ προβάδισμα το οποίο διατήρησαν ως το φινάλε στο Χιούστον.

Ο Σμιθ με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους Ρόκετς, ενώ ακολούθησε ο Ίζον με 18 πόντους. Για τους Λέικερς δεν έφτασε η εμφάνιση του ΛεΜπρόν με 25 πόντους και 7 ασίστ, ούτε αυτή του Άιτον με 18 πόντους και 17 ριμπάουντ.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.