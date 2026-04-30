Μήνυμα Μεντιλίμπαρ ενόψει ΠΑΟΚ: «Μην την πατήσουμε ξανά»

Σοβαρότητα και συγκέντρωση ζητά ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του Ολυμπιακού ενόψει Τούμπας.

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα συνεχίζεται, χωρίς προβλήματα. Αυτό που επαναλαμβάνει συνεχώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στους παίκτες του είναι το πόσο συγκεντρωμένοι πρέπει να είναι από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Βάσκος τεχνικός επιμένει σε ένα βασικό στοιχείο στις ομιλίες του προς την ομάδα: «Μην την πατήσουμε ξανά». Συγκεκριμένα, θέλει να αποφύγουν οι παίκτες του τα λάθη που στοίχισαν στα ντέρμπι φέτος.

Στόχος είναι η αποτελεσματικότητα και σωστή διαχείριση των αγώνων, αλλά και η πειθαρχία στο αγωνιστικό πλάνο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις στατικές φάσεις, με τις οποίες ο ΠΑΟΚ μπορεί να απειλήσει.