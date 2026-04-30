Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ: «Βράζει» ο Αρτέτα για το πέναλτι στον Έζε (vid)

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η φάση του 78ου λεπτού, όπου αρχικά καταλογίστηκε και στη συνέχεια ακυρώθηκε πέναλτι υπέρ της Άρσεναλ, με τον Μικέλ Αρτέτα να κάνει λόγο για ξεκάθαρη παράβαση.

Η πρώτη «μάχη» ανάμεσα στις δύο ομάδες στη Μαδρίτη για τα ημιτελικά του Champions League ολοκληρώθηκε με 1-1, αποτέλεσμα που αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς στο Λονδίνο. Και τα δύο γκολ σημειώθηκαν από την άσπρη βούλα, ωστόσο τα βλέμματα στράφηκαν στη διαιτησία.

Ο Ντάνι Μάκελι βρέθηκε στο επίκεντρο, κυρίως για τη φάση με την επαφή του Χάντσκο στον Έζε. Αν και αρχικά υπέδειξε πέναλτι, μετά από παρέμβαση του VAR άλλαξε την απόφασή του, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες.

Ο Αρτέτα, εμφανώς εκνευρισμένος μετά το τέλος της αναμέτρησης, στάθηκε στη συγκεκριμένη φάση, υποστηρίζοντας πως υπήρχε καθαρή παράβαση και πως η ανατροπή της απόφασης δεν δικαιολογείται σε αυτό το επίπεδο. «Είδα ξανά τη φάση και είναι πραγματικά απογοητευτικό. Υπάρχει επαφή, είναι πέναλτι. Δεν γίνεται να αλλάζεις μια τέτοια απόφαση μετά από τόσες επαναλήψεις. Είναι απαράδεκτο», τόνισε μεταξύ άλλων.