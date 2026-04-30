Λαμπρόπουλος: «Χρειαζόταν το Κύπελλο για να φανεί η δυναμική και το μεγαλείο του ΟΦΗ»

Στις απίστευτες στιγμές που έζησαν όλοι στον ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου στάθηκε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Ο αρχηγός του ΟΦΗ έστειλε το δικό του μήνυμα για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και τις δυσκολίες που προηγήθηκαν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτηση του ο Βασίλης Λαμπρόπουλος:

Ο αθλητισμός έχει πολλές κακές στιγμές και λίγες καλές αλλά αυτές είναι που μένουν χαραγμένες για πάντα μέσα σου! Πέσαμε, δυσκολευτήκαμε, πιεστήκαμε, απογοητευτήκαμε αλλά καταφέραμε μέσα σε λίγους μήνες να φέρουμε τα κάτω πάνω και να ζήσουμε αυτές τις μοναδικές στιγμές!

Στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες σε όλους μας! Το ευχαριστώ είναι λίγο σε όλους εσάς, που τελικά τα παιδιά μου κατάφεραν να ζήσουν από κοντά αυτή τη στιγμή! Για το κλαμπ είναι κάτι που το χρειαζόταν για να φανεί η δυναμική και το μεγαλείο του…

Για τους φιλάθλους είναι μια εξιλέωση για όλα αυτά τα χρόνια όπου πλέον θα βγουν νέοι φίλαθλοι για να συνεχίζουν να στηρίζουν!