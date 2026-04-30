«Κοντά σε συμφωνία Ηρακλής και Ματσάρι για 1+1 χρόνια»

Σε καλό κλίμα έγινε χθες η συνάντηση στη Θεσσαλονίκη της διοίκησης του Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρι και η συμφωνία των δύο πλευρών είναι προ των πυλών. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, ο Γηραιός έχει προτείνει συμβόλαιο για έναν χρόνο, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη στον πρώην τεχνικό της Ίντερ και της Νάπολι.
Οι δύο πλευρές αναμένεται να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία άμεσα, καθώς όλα δείχνουν πως θα συνεργαστούν τελικά.
Walter #Mazzarri is getting closer to become #Iraklis’ new coach. Ready a contract until 2027 with the option for 2028. Former Napoli and Inter coach is currently in Greece to try to finalize the deal. Positive first meeting yesterday night, #transfers https://t.co/CwvgcHEhUv— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 30, 2026