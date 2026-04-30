«Κοντά σε συμφωνία Ηρακλής και Ματσάρι για 1+1 χρόνια»

Ο Βάλτερ Ματσάρι τα είπε σε θετικό κλίμα χθες με τη διοίκηση του Ηρακλή και το ντιλ είναι κοντά.

Σε καλό κλίμα έγινε χθες η συνάντηση στη Θεσσαλονίκη της διοίκησης του Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρι και η συμφωνία των δύο πλευρών είναι προ των πυλών. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, ο Γηραιός έχει προτείνει συμβόλαιο για έναν χρόνο, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη στον πρώην τεχνικό της Ίντερ και της Νάπολι.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία άμεσα, καθώς όλα δείχνουν πως θα συνεργαστούν τελικά.