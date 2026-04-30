«Υπόκλιση» στους ΠΑΟΚτσήδες: «Καθάρισαν την Πλατεία μετά τον χαμένο τελικό»

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ φρόντισαν να αφήσουν πεντακάθαρη την πλατεία Ναυαρίνου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά το τέλος του τελικού με αντίπαλο ομάδα από την Ισπανία.

Εκεί είχαν στήσει γιγαντοοθόνη για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, ωστόσο ο Δικέφαλος δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο, γνωρίζοντας την ήττα στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup.

Παρά την πικρία για το αποτέλεσμα, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ανέλαβαν να καθαρίσουν τον χώρο, με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργο Δημαρέλο, να τους αποθεώνει για την πρωτοβουλία τους. «Τους αξίζουν συγχαρητήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του αντιδημάρχου καθαριότητας

Χθες, μόλις χθες, επικοινώνησαν μαζί μου από την Θύρα 4 του ΠΑΟΚ και μου ζήτησαν την παραχώρηση της πλατείας Ναυαρίνου για να δουν σε γιγαντοοθόνη τον σημερινό τελικό. Έκανα τα αδύνατα δυνατά για να προλάβουμε όλες τις εγκρίσεις, όπως και έγινε. Ζήτησα να μου υποσχεθούν ότι θα παραδώσουν την πλατεία όπως την παρέλαβαν, με μικρές ελπίδες για να γίνει, όπως σχεδόν σε όλες τις παραχωρήσεις. Το υποσχέθηκαν

Ο ΠΑΟΚ έχασε ξανά μέσα σε 5 μέρες έναν τελικό, με την απογοήτευση για τους ίδιους να είναι προφανώς μεγάλη. Όμως, τήρησαν την υπόσχεση που μου έδωσαν και μετά από τον αγώνα καθάρισαν και σφουγγάρισαν όλη την πλατεία, ακόμα και το συντριβάνι. Και αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο μήνυμα σε όλους τους πολίτες. ΠΑΟΚ δεν είμαι, αυτό το ξέρουν όλοι όσοι με γνωρίζουν. Αλλά σήμερα, πρέπει τους βγάλω το καπέλο.