Poll: Θα κάνουν το 2-0 Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός;

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ψάχνουν το 2-0 στη σειρά με Βαλένθια και Μονακό για τα playoffs της Euroleague. Θα τα καταφέρουν; Ελάτε στην κάλπη!

Οι δύο "αιώνιοι" έκαναν την Τρίτη (28/4) το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους στο Final-4 της Αθήνας, κερδίζοντας Βαλένθια και Μονακό εκτός κι εντός έδρας αντίστοιχα.

Με στόχο το 2-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δοκιμάζονται απόψε σε "Roig Arena" (21:45) και ΣΕΦ (21:00), για να πλησιάσουν ακόμη πιο κοντά στον μεγάλο τους στόχο.

Οι Ερυθρόλευκοι πήραν μία εμφατική νίκη στο Game 1 κόντρα στην Μονακό, την οποία δεν είχαν κερδίσει στη regular season, ενώ το ίδιο συνέβη και με τους Πράσινους που χωρίς τον τραυματία αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα έσπασαν με το καλημέρα την έδρα των Ισπανών, παρά τις 2/2 ήττες της κανονικής διάρκειας.

