Επίσημα στην Πάφο ο Σα Πίντο

Ο άλλοτε τεχνικός του ΟΦΗ και του Ατρομήτου ανέλαβε και με τη "βούλα" τα ηνία της πρωταθλήτριας Κύπρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ricardo Manuel Da Silva Sá Pinto, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Προπονητή της ομάδας.

Ο Σα Πίντο έρχεται με πλούσια διεθνή εμπειρία σε κορυφαία πρωταθλήματα.

Κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας έχει ξεχωρίσει για το πάθος, την ένταση και τη νοοτροπία νικητή, δημιουργώντας ανταγωνιστικές ομάδες σε κάθε περιβάλλον.

Καλωσορίζουμε τον Ricardo Sá Pinto στην οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του.»