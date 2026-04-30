Το όνειρο και η πρώτη φορά με... φόντο την Λειψία

Τέσσερις ομάδες, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Κρίσταλ Πάλας, Ράγιο Βαγιεκάνο και Στρασμπούρ, επιχειρούν αύριο (30/4) το διαμορφώσουν συνθήκες στους πρώτους ημιτελικούς του Conference League, προκειμένου σε μία εβδομάδα να ξεκινήσουν από θέση ισχύος για το τελευταίο ραντεβού στη Λειψία (27/5).

Το...όνειρο



Ο προπονητής της Σαχτάρ Ντόνετσκ, Αρντά Τουράν, ένιωσε ότι η μοίρα ίσως έπαιξε τον ρόλο της στην προετοιμασία της ομάδας του για έναν ημιτελικό εναντίον της Κρίσταλ Πάλας στην Κρακοβία. «Πήγα στο γήπεδο της Κρίσταλ Πάλας τον Δεκέμβριο για να παρακολουθήσω έναν αγώνα», είπε μετά τη νίκη εναντίον της ΑΖ Άλκμααρ. «Είδα ένα όνειρο και μερικοί από τους φίλους μου γέλασαν με αυτό. Τώρα, θα τους κοροϊδέψω!»



Η Σαχτάρ έχει προηγούμενη εμπειρία σε ευρωπαϊκούς ημιτελικούς, έχοντας φτάσει στους τέσσερις του Europa League 2019/20 και 2015/16, ενώ έχει κερδίσει το Κύπελλο UEFA 2008/09, νικώντας την Ντιναμό Κιέβου στα ημιτελικά και τη Βέρντερ Βρέμης στον τελικό.



Η Κρίσταλ Πάλας, από το Νότιο Λονδίνο, δεν μπορεί να καυχηθεί για τίποτα σαν αυτό το επίπεδο εμπειρίας, καθώς αντιμετωπίζει τον πρώτο της ευρωπαϊκό ημιτελικό. Η μόνη της ηπειρωτική πορεία πριν από αυτή τη σεζόν ήταν μια σύντομη συμμετοχή στο Κύπελλο UEFA Ιντερτότο του 1998.



Έχει πάντως τον πρώτο σκόρερ που απομένει στη διοργάνωση, τον Ισμαΐλα Σαρ με επτά γκολ.

Η πρώτη τους φορά



Η δεύτερη σεζόν της Ράγιο Βαγιεκάνο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πηγαίνει αρκετά καλά, καθώς η ομάδα από τα προάστια της Μαδρίτης έχει πλέον ξεπεράσει το προηγούμενο καλύτερό της ρεκόρ, όταν αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA το 2000/01.



Η αντίπαλός της στα ημιτελικά, Στρασμπούρ, βρίσκεται επίσης στον πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό ημιτελικό της, με τη νεανική της ομάδα να έχει διαχειριστεί την αποχώρηση του προπονητή Λίαμ Ροσίνιορ στην Τσέλσι και την άφιξη του συμπατριώτη του Άγγλου Γκάρι Ο'Νιλ.



Στην πρώτη της ευρωπαϊκή διαδρομή, τη σεζόν 2000/01, η Ράγιο Βαγιεκάνο έφτασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, χάνοντας από την Αλαβές.



Έχει χάσει μόνο έναν από τους 12 αγώνες της σε διοργανώσεις της UEFA στο Estadio de vallecas (1-0 εναντίον της Σαμσουνσπόρ στη φάση των «16» αυτής της σεζόν)

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων για την ημιτελική φάση του Conference League:

Πέμπτη 30/4 Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 22:00 Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-Στρασμπούρ (Γαλλία) 22:00

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 7 Μαΐου

Ο τελικός στις 27 Μαΐου (Λειψία)