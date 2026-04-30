Σοκ με τον θάνατο 13χρονου: «Κάναμε ΚΑΡΠΑ μία ώρα και ένα τέταρτο, το παιδάκι το ήξερα από όταν γεννήθηκε»

Αυξάνονται τα τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια, με ακόμα ένα τραγικό περιστατικό να σημειώνεται στην Ηλεία την Τετάρτη (2.04.2026, όπου ένας 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε τη ζωή του.

Ο ανήλικος κινούνταν με πατίνι από την περιοχή του Προφήτη Ηλία προς το κέντρο του χωριού της Ηλείας, όταν, επιχειρώντας να αποφύγει σταθμευμένο όχημα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Τα λόγια του γιατρού, του Γιάννη Μιχόπουλου, Διευθυντή του Νοσοκομείου Κρεστένων που παρέλαβε τον μικρό συγκλονίζουν:

«ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ότι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο.



Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι –και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο» σύμφωνα με το patrisnews.