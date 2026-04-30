Μαδρίτη: Βγαίνει το ζευγάρι του τελικού στις γυναίκες

Σε ό,τι αφορά τη WTA, μάλιστα, το βέβαιο είναι ότι θα δούμε νέα πρωταθλήτρια και πιθανότατα νικήτρια-έκπληξη, καθώς τα ζευγάρια της τετράδας είναι Μπάπτιστ-Αντρέεβα και Κόστγιουκ-Ποταπόβα.
Στους άνδρες, ο πρώτος φιναλίστ θα βγει από την πολύ ενδιαφέρουσα μάχη ανάμεσα στον ασταμάτητο Γιάνικ Σίνερ και τον Αρτούρ Φις, που κάνει εξαιρετική σεζόν και έχει σκαρφαλώσει στο Νο.4 του Race. Χθες ο 21χρονος Γάλλος έκανε μια ακόμα επίδειξη δύναμης, αφήνοντας εκτός με 6-3, 6-4 τον Γίρι Λεχέτσκα.
Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Ρουντ-Μπλοκς και Κομπόλι-Ζβέρεφ.
Το σημερινό πρόγραμμα:
Manolo Santana Stadium
14.00: Ρουντ-Μπλοκς
17.00: Μπάπτιστ-Αντρέεβα
21.00: Κομπόλι-Ζβέρεφ
22.30: Κόστγιουκ-Ποταπόβα