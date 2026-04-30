Μαδρίτη: Βγαίνει το ζευγάρι του τελικού στις γυναίκες

Στην τελική ευθεία μπαίνει το Madrid Open, με τη διεξαγωγή των ημιτελικών στις γυναίκες και την ολοκλήρωση της προημιτελικής φάσης στους άνδρες.

Σε ό,τι αφορά τη WTA, μάλιστα, το βέβαιο είναι ότι θα δούμε νέα πρωταθλήτρια και πιθανότατα νικήτρια-έκπληξη, καθώς τα ζευγάρια της τετράδας είναι Μπάπτιστ-Αντρέεβα και Κόστγιουκ-Ποταπόβα.

Στους άνδρες, ο πρώτος φιναλίστ θα βγει από την πολύ ενδιαφέρουσα μάχη ανάμεσα στον ασταμάτητο Γιάνικ Σίνερ και τον Αρτούρ Φις, που κάνει εξαιρετική σεζόν και έχει σκαρφαλώσει στο Νο.4 του Race. Χθες ο 21χρονος Γάλλος έκανε μια ακόμα επίδειξη δύναμης, αφήνοντας εκτός με 6-3, 6-4 τον Γίρι Λεχέτσκα.

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Ρουντ-Μπλοκς και Κομπόλι-Ζβέρεφ.

Το σημερινό πρόγραμμα:

Manolo Santana Stadium

14.00: Ρουντ-Μπλοκς

17.00: Μπάπτιστ-Αντρέεβα

21.00: Κομπόλι-Ζβέρεφ

22.30: Κόστγιουκ-Ποταπόβα