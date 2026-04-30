Ένταση στο «Μετροπολιτάνο»: Σιμεόνε και Γουάιτ στα... άκρα για το έμβλημα (vid)

Μικροένταση επικράτησε μετά το 1-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Άρσεναλ, όταν ο Μπεν Γουάιτ είχε φραστικό επεισόδιο με τον Ντιέγκο Σιμεόνε και τον γιο του, Τζουλιάνο, εξαιτίας μιας κίνησης που θεωρήθηκε ασέβεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο «Μετροπολιτάνο», με τις δύο ομάδες να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς στο Λονδίνο. Ο Άγγλος αμυντικός, κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια, πάτησε πάνω στο έμβλημα της Ατλέτικο που βρίσκεται στο έδαφος έξω από τη φυσούνα, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Εκεί τον πλησίασαν ο Σιμεόνε και ο γιος του, με αποτέλεσμα να υπάρξει έντονη λογομαχία. Η κατάσταση δεν ξέφυγε, καθώς παίκτες και από τις δύο πλευρές μπήκαν στη μέση και έριξαν τους τόνους, παρότι η ένταση ήταν εμφανής.

Σε σχετικό βίντεο, ο τεχνικός των «ροχιμπλάνκος» φαίνεται να ακουμπά τον Γουάιτ στην πλάτη, κίνηση που ενόχλησε τον παίκτη της Άρσεναλ και πυροδότησε την αντίδρασή του.

Σημειώνεται πως στο ποδόσφαιρο θεωρείται άγραφος κανόνας σεβασμού να αποφεύγεται το πάτημα πάνω στο έμβλημα της αντίπαλης ομάδας. Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Γουάιτ το γνώριζε ή αν απλώς το αγνόησε, ενώ δεν αποκλείεται το ήδη τεταμένο κλίμα να επηρεάστηκε και από τις διαιτητικές αποφάσεις της αναμέτρησης.

