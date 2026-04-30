Έντονες αντιδράσεις για τη διαιτησία του Μάκελι στο Ατλέτικο – Άρσεναλ

Διαμαρτυρίες προκάλεσε η διαιτησία του ημιτελικού ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τα αγγλικά ΜΜΕ να στέκονται σε καθοριστικές αποφάσεις του Ντάνι Μάκελι.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στο «Έμιρεϊτς», όπου θα κριθεί η πρόκριση στον τελικό του Champions League. Το παιχνίδι είχε ρυθμό, αλλά περιορισμένες καθαρές ευκαιρίες, με τα δύο γκολ να προέρχονται από εκτελέσεις πέναλτι. Οι Λονδρέζοι άνοιξαν το σκορ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ενώ οι Ισπανοί απάντησαν νωρίς στην επανάληψη.



Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στράφηκε στις αποφάσεις της διαιτησίας. Η Άρσεναλ εξέφρασε έντονα παράπονα, με τον προπονητή Μικέλ Αρτέτα να εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος μετά τη λήξη του αγώνα. Παράλληλα, αρκετά αγγλικά μέσα ενημέρωσης άσκησαν σκληρή κριτική, θεωρώντας πως κρίσιμες αποφάσεις επηρέασαν την εξέλιξη του ματς.

Η φάση που συγκέντρωσε τα περισσότερα σχόλια σημειώθηκε στο 78ο λεπτό. Ο διαιτητής αρχικά καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Άρσεναλ για μαρκάρισμα του Νταβίντ Χάντσκο πάνω στον Εμπερέτσι Έζε. Παρόλα αυτά, έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR, ο Ντάνι Μάκελι ανακάλεσε την απόφασή του, κρίνοντας πως η επαφή δεν ήταν αρκετή για την υπόδειξη παράβασης.

Αγγλικά δημοσιεύματα, όπως της The Telegraph, στάθηκαν ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση, εκφράζοντας την άποψη ότι η απόφαση επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη του αγώνα. Παρόμοιες τοποθετήσεις έγιναν και από γνωστές προσωπικότητες του αγγλικού ποδοσφαίρου, όπως οι Τιερί Ανρί, Τζέιμι Κάραγκερ και Στίβεν Τζέραρντ, που σχολίασαν τη φάση σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Επιπλέον, κριτική ασκήθηκε και προς τον προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, για την παρουσία του κοντά στον διαιτητή κατά τη διάρκεια της εξέτασης της φάσης στο VAR. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι η στάση του ενδέχεται να επηρέασε, έστω και έμμεσα, την τελική απόφαση.

Η συζήτηση γύρω από τη διαιτησία αναμένεται να συνεχιστεί, με το ενδιαφέρον πλέον να μεταφέρεται στη ρεβάνς, όπου οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό.