ΑΕΛ Novibet: Χωρίς Μασόν στις Σέρρες, αμφίβολος ο Σαγάλ

Προβλημάτων συνέχεια στην ΑΕΛ Novibet ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Υποχρεωμένη να βγάλει αντίδραση είναι η ΑΕΛ Novibet στο σαββατιάτικο παιχνίδι στις Σέρρες, προκειμένου να μείνει ζωντανή για την παραμονή στην κατηγορία. Ωστόσο τα προβλήματα είναι αρκετά για τον Τζιανλούκα Φέστα.

Ο Μασόν έχει τεθεί νοκ άουτ και δεν υπολογίζεται για την επόμενη κρίσιμη αναμέτρηση, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Σαγάλ, ο οποίος υπέστη τράβηγμα στην τελευταία προπόνηση και θα παλέψει για να μπει στην αποστολή για τον Πανσερραϊκό.

Η νίκη για τους «βυσσινί» αποτελεί μονόδρομο, εάν θέλουν να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για παραμονή στη Super League.