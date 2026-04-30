Euroleague: Για το δεύτερο βήμα οι «αιώνιοι» σε ΣΕΦ και Ισπανία

Πράξη δεύτερη για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, που μετά τις νίκες τους στην πρεμιέρα των Play-Offs της Euroleague, θα ψάξουν το 2-0 στα Game 2 της σειράς ώστε να πάρουν προβάδισμα για την πρόκριση στο Final-4

Ολυμπιακός και Φενέρ προστάτεψαν την έδρα τους και κέρδισαν το Game 1 της σειράς απέναντι σε Μονακό και Ζάλγκιρις αντίστοιχα. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός «έσπασε» την έδρα της Βαλένθια και πήρε το πλεονέκτημα στα χέρια του, ενόψει της συνέχειας.

Απόψε στο ΣΕΦ, οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν ξανά την παρέα του Μάικ Τζέιμς για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς με στόχο να κάνουν το 2-0 και να πάρουν σοβαρό προβάδισμα πρόκρισης για το Final4 της Αθήνας, αντίθετα οι Μονεγάσκοι θέλουν να αντιδράσουν και να επιστρέψουν στο Μόντε Κάρλο με το 1-1.

Στην Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστια νίκη και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να το επαναλάβει, ώστε να φτάσει στο Game3 με τεράστιο προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι από την άλλη, σίγουρα θα επιδιώξουν να ισοφαρίσουν και να πάνε στο «T-Center» με στόχο ένα break.

Η Φενέρ έκανε το 1-0 στην Πόλη απέναντι στην Ζάλγκιρις, και ο Γιασικεβίτσιους ξέρει ότι εάν η ομάδα του κάνει το 2-0, θα έχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να βρεθεί στο Final4. Οι Λιθουανοί θα διεκδικήσουν την νίκη-ισοφάριση, ώστε να πάνε στην «Zalgirio Arena» με το 1-1, και το πλεονέκτημα στα χέρια τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Game 1 και το πρόγραμμα των playoffs

Ολυμπιακός - Μονακό 1-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 30/4 21:00

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 0-1

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 30/4 21:45

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5 21:15

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 1/5 21:45

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 5/5 19:00 (στο Μπότεβγκραντ)

Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 7/5 21:00 (στο Μπότεβγκραντ)

Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 1-0

Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 30/4 20:45

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 6/5 20:00

Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Final Four (22-24/5, ΟΑΚΑ)

Ημιτελικοί (22/5)

Ολυμπιακός / Μονακό - Φενέρμπαχτσε / Ζαλγκίρις Κάουνας

Βαλένθια / Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης / Χάποελ Τελ Αβίβ