Πολύτιμες εμπειρίες για την ΑΕΚ Κ10 στο Diamonds Rzeszów Cup της Πολωνίας

Η ομάδα της ΑΕΚ Κ10 ήταν ανταγωνιστική παίζοντας με σημαντικές ομάδες, καταγράφοντας έξι νίκες, μια ισοπαλία και τέσσερις ήττες στο τουρνουά της Πολωνίας.

Αναλυτικά:

Μία εξαιρετική πρώτη εμπειρία συμμετοχής σε τουρνουά του εξωτερικού είχε η ομάδα της ΑΕΚ Κ10 που έλαβε μέρος στο Diamonds Rzeszów Cup της Πολωνίας.

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και να συλλέξουν εμπειρίες πολύ χρήσιμες για την αθλητική τους προσωπικότητα και όχι μόνο.

Η αγωνιστική εικόνα ήταν πολύ καλή, με έξι νίκες, μια ισοπαλία και τέσσερις ήττες, απέναντι σε ομάδες όπως οι Άντερλεχτ, Λέγκια Βαρσοβίας, Λεχ Πόζναν, Μπάνικ Οστράβα και Βίσλα Κρακοβίας.

Επόμενος «σταθμός» για την ομάδα Κ10, το τουρνουά Raddatz Cup στο Ανόβερο στο διάστημα 26-29/6/2026.