Η αήττητη Μπενφίκα του Μουρίνιο γράφει ιστορία χωρίς να πάρει τίτλο!

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει πετύχει πολλά στην καριέρα του, αλλά ποτέ δεν έχει ολοκληρώσει μια σεζόν πρωταθλήματος αήττητος. Ο «Special One» έχει την ευκαιρία να το κάνει με τη Μπενφίκα, η οποία είναι αήττητη στην Primeira Liga με μόλις τρεις αγωνιστικές να απομένουν. Το παράδοξο είναι πως κατά πάσα πιθανότητα θα χάσει τον τίτλο!

Μέχρι στιγμής, η Μπενφίκα έχει 22 νίκες και 9 ισοπαλίες σε 31 αγώνες πρωταθλήματος και παραμένοντας αήττητη απέναντι σε Σπόρτινγκ και Πόρτο, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να ολοκληρώσει τη σεζόν χωρίς ήττα, μιμούμενη τους “Invincibles” της Άρσεναλ το 2003/04 στην Premier League.

Θα ήταν ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, αλλά ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως φαντάζει απίθανο να πάρει το πρωτάθλημα, καθώς η Πόρτο, που έχει χάσει μόνο ένα ματς, βρίσκεται επτά βαθμούς μπροστά στην κορυφή. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο «Μου» θα δει τον τίτλο να καταλήγει στην πρώην ομάδα του.

Η Μπενφίκα έχει επίσης αποκλειστεί από το Κύπελλο Πορτογαλίας (ήττα 1-0 από την Πόρτο) και από το Λιγκ Καπ από τη Μπράγκα. Στο Champions League αποκλείστηκε επίσης από τη Ρεάλ Μαδρίτης με συνολικό σκορ 3-1. Πρόκειται για σπάνια περίπτωση ομάδας που μένει αήττητη αλλά χωρίς τρόπαιο.

Δεν θα είναι μάλιστα η πρώτη φορά για τη Μπενφίκα. Τη σεζόν 1977/78 έμεινε αήττητη αλλά τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Πόρτο στη διαφορά τερμάτων.

Σε πολλά σημεία, η πορτογαλική ομάδα θυμίζει κλασική ομάδα Μουρίνιο. Aμυντικά στοιβαρή, πειθαρχημένη και επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Έχει δεχτεί μόλις 20 γκολ σε 31 αγώνες.

Δεν της λείπει η επιθετική ποιότητα: έχει πετύχει 67 γκολ, το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στο πρωτάθλημα. Το πρόβλημα είναι οι ισοπαλίες, που της έχουν στοιχίσει πολύτιμους βαθμούς απέναντι σε πιο αποτελεσματική Πόρτο.

Οι αντίπαλοι που απομένουν (Μπράγκα, Φαμαλικάο και Εστορίλ) δεν είναι αμελητέοι, αλλά θεωρητικά πρόκειται για αγώνες που η Μπενφίκα δεν θα ήθελε να χάσει. Αν τελικά ολοκληρώσει τη σεζόν αήττητη, θα είναι η μοναδική ομάδα σε κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που το καταφέρνει φέτος – ένα σπάνιο, σχεδόν μοναδικό επίτευγμα, ακόμα κι αν δεν συνοδευτεί από τίτλο.