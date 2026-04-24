Αποχωρεί άμεσα από την Ρόμα ο Ρανιέρι

Σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Κλαούντιο Ρανιέρι σε ρόλο συμβούλου στην Ρόμα, αφού ο πολύπειρος προπονητής θα αποχωρήσει άμεσα από τους «τζιαλορόσι».

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η διοίκηση της Ρόμα πήρε την απόφαση να λύσει την συνεργασία της με τον Κλαούντιο Ρανιέρι με άμεση ισχύ, με τον λόγο του «διαζυγίου» να είναι συγκεκριμένος.

Αυτός έχει να κάνει με τις κακές σχέσεις του Κλαούντιο Ρανιέρι με τον προπονητή των Ρωμαίων, Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, με τον πρώην προπονητή της Εθνικής και της Λέστερ -μεταξύ άλλων- να «πληρώνει» το μάρμαρο.