Αποχωρεί άμεσα από την Ρόμα ο Ρανιέρι

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η διοίκηση της Ρόμα πήρε την απόφαση να λύσει την συνεργασία της με τον Κλαούντιο Ρανιέρι με άμεση ισχύ, με τον λόγο του «διαζυγίου» να είναι συγκεκριμένος.
Αυτός έχει να κάνει με τις κακές σχέσεις του Κλαούντιο Ρανιέρι με τον προπονητή των Ρωμαίων, Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, με τον πρώην προπονητή της Εθνικής και της Λέστερ -μεταξύ άλλων- να «πληρώνει» το μάρμαρο.
🚨❤️💛 Claudio Ranieri, set to leave his job as Senior Advisor at AS Roma with immediate effect.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026
Follows the recent issues with manager Gian Piero Gasperini. pic.twitter.com/2j09yMoPIz