Μουζακίτης για το Youth League: «Κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλο κατόρθωμα ήταν»

Ο Χρήστος Μουζακίτης μίλησε για την κατάκτηση του Youth League από την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού πριν από δύο χρόνια.

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την κατάκτηση του Youth League από την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού στη Νιόν. Οι νεαροί «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 3-0 της Μίλαν και έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ποδόσφαιρο, σε επίπεδο ακαδημιών ομάδας.

Ο Χρήστος Μουζακίτης μίλησε στα «ΝΕΑ» για την απίστευτη εμπειρία του τελικού, αλλά και της πορείας της ομάδας Νέων το 2024 που έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης.

«Ήμασταν όλοι μια οικογένεια και έτσι τους βλέπω όλους σαν αδέρφια μου» τόνισε χαρακτηριστικά ο MVP εκείνης της ομάδας. Η κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης μέσα από ένα τουρνουά 64 ομάδων Νέων - οι 32 του Champions League και άλλοι τόσοι πρωταθλητές - που ήδη αφήνουν το σημάδι τους. Απέκλεισαν την πρωταθλήτρια Ιταλίας Λέτσε και έπειτα την Ίντερ - του Κρίστιαν Κίβου που ετοιμάζονταν για την προαγωγή του - οι μικροί του Ολυμπιακού. Πέρασαν μέσα από το Μόναχο κλειδώνοντας στο... σπίτι κοτζάμ Μπάγερν. Νίκησαν τον γαλλικό αφρό της Λανς και της Ναντ. Το σήκωσαν αήττητοι με 21-5 γκολ. Ομαδάρα που έστειλε χιλιάδες κόσμο στο νοκάουτ του «Γ. Καραϊσκάκης» πριν από το φάιναλ φορ της Ελβετίας. Μια λεπτομέρεια που είχε να συμβεί αυτό για Νέους από τους θρυλικούς - Μπέμπηδες» τη δεκαετία του '60. Ξεπέρασε τη φαντασία όμως ως την κατάκτηση.

Ο Χρήστος Μουζακίτης με 6 γκολ και μια σειρά από απίθανες εμφανίσεις όμως κέρδισε με άνεση τον τίτλο του MVP. A boss in midfield-line για εκείνον όλο καμάρι η UEFΑ. Ένα «αφεντικό» στη μεσαία γραμμή. «Νομίζω ήταν η κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι τόσο μεγάλο καθώς οι περισσότεροι παίζαμε μαζί για πολλά χρόνια, πράγμα το οποίο μας έκανε ακόμα πιο δυνατούς. Από την άλλη ακόμα και σήμερα δύο χρόνια μετά κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλο κατόρθωμα ήταν αυτό» εξηγεί ο Μουζακίτης.

«Και από πού θα ξεκινάς όταν θα λες αυτή την ιστορία στα παιδιά σου;» τον προτρέπουμε: «Μα από την αρχή. Θα τους μιλούσα για το σκεπτικό και την πίστη που είχαμε από το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης. Και βέβαια για το πώς αλλάζαμε όσο προχωρούσαμε παρακάτω. Ο διεθνής μέσος που στο μεταξύ έφτασε στις 73 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα στο εθνόσημο και στο Champions League των «μεγάλων» φέτος, ξεκαθαρίζει κάτι ακόμη. Στέκεται στον ρόλο του ίδιου του κλαμπ: Η ακαδημία του Ολυμπιακού σε μαθαίνει από μικρή ηλικία του πώς είναι να κερδίζεις τίτλους και το να μεγαλώνεις μέσα από αυτούς σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής επιβεβαιώνει.



Και δεν παραβλέπει ότι όλα αυτά έγιναν σε ένα γκρουπ 100% ελληνικό. «Το γεγονός ότι ήμασταν μόνο Έλληνες ήταν εξίσου σημαντικό όχι μόνο επειδή θα έχουμε να το λέμε αλλά επειδή είχαμε φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο που δεν χάλαγε ακόμα και αν έρχονταν μεγάλες αναποδιές». Εκεί έφερε η κουβέντα και την ομαδική που συνδέει ακόμα τα κινητά της παρέας. «Και δεν θα σβηστεί ποτέ. Δεν είναι ότι στέλνουμε χρόνια πολλά ο ένας στον άλλον αλλά όλοι κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν!». Του είπα ότι ίσως στο μέλλον μια μέρα σαν αυτή μπορεί να είναι αιτία... reunion αλλά αυτά είναι για εκείνους που... χάθηκαν «εμείς έχουμε επαφές ο ένας με τον άλλον μέσα στη χρονιά οπότε δεν χρειαζόμαστε αυτή την επέτειο για να συναντηθούμε».

Πότε έκανε... κλικ ιδέα της κατάκτησης; Αδιαμφισβήτητα «στο ματς με την Μπάγερν που αντιμετωπίζαμε με μια φοβερή ομάδα καταλάβαμε ότι αν περάσουμε από το Μόναχο ο μόνος στόχος είναι το τρόπαιο. Και έτσι έγινε».

