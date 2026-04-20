Προπονητής Ναντ: «Για μένα, το ποδόσφαιρο τελείωσε»

Εξοργισμένος ο 73χρονος προπονητής της Ναντ, Βαχίντ Χαλιλχότζιτς, άσκησε έντονη κριτική στην ομάδα διαιτησίας μετά την ισοπαλία (1-1) της ομάδας του εναντίον της Μπρεστ, αδιαφορώντας για μια πιθανή βαριά τιμωρία.

«Μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, φυσικά και είμαι θυμωμένος», δήλωσε ο Βόσνιος προπονητής στο L1+, ένα κανάλι της Ligue 1. «Δεν κατάλαβα αυτή την κόκκινη κάρτα. Δεν καταλαβαίνω πάντα τις αποφάσεις της διαιτησίας. Δεν γνωρίζω αυτόν τον κύριο, είναι ένας νεαρός διαιτητής», είπε ο Χαλίλχοτζιτς, ο οποίος επέστρεψε για να προπονήσει τη Ναντ τον Μάρτιο, αφού έφυγε από την εθνική ομάδα του Μαρόκου το καλοκαίρι του 2022.

«Μου είπαν ότι δεν πρέπει να μιλάω πολύ γιατί θα μπορούσα να τιμωρηθώ ξανά. Αλλά δεν με νοιάζει, θα μπορούσα να τιμωρηθώ με 10 χρόνια. Για μένα, το ποδόσφαιρο τελείωσε», τόνισε. «Όταν βλέπω μια τέτοια αδικία, πρέπει να αντιδράσω. Είμαι λίγο υποκειμενικός, αλλά δεν κατάλαβα. Ζήτησα εξηγήσεις. Χρειάζεται λίγος σεβασμός, ποιος νομίζετε ότι είναι αυτός ο κύριος;»

Η κατάσταση της Ναντ στον βαθμολογικό πίνακα είναι κρίσιμη. Η ομάδα παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού, πέντε βαθμούς πίσω από την Οσέρ, η οποία κατέχει τη θέση των playoffs, και με έναν αγώνα λιγότερο.

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές», παραδέχτηκε ο Χαλίλχοτζιτς. «Ήταν μια από τις τελευταίες μας ελπίδες για επιβίωση. Χρειαζόμασταν μια νίκη για να αποκτήσουμε λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση και να ξεκινήσουμε μια σειρά από καλά αποτελέσματα. Είμαστε θυμωμένοι, είμαστε απογοητευμένοι. Είναι δύσκολο να το χωνέψουμε».

Το επερχόμενο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Αυτή την Τετάρτη, η Ναντ παίζει τον αναβληθέντα αγώνα της στο Παρίσι εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν. Ακολουθεί ένα ταξίδι στη Ρεν, ένας εντός έδρας αγώνας εναντίον της Μαρσέιγ, μια επίσκεψη στη Λανς και τέλος, ένας εντός έδρας αγώνας εναντίον της Τουλούζ για το κλείσιμο του πρωταθλήματος.