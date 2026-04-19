Απίθανο λάθος του Γεντβάι και 1-0 ο Ολυμπιακός με τον Ζέλσον Μαρτίνς (vid)

Το σκορ για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό άνοιξε ο Ζέλσον Μαρτίνς, με τον 30χρονο εξτρέμ να επωφελείται από ένα τεράστιο λάθος του Τιν Γεντβάι σε γύρισμα προς τα πίσω και να νικά τον Λαφόν για το 1-0.

Δείτε εδώ: