Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Απίθανο λάθος του Γεντβάι και 1-0 ο Ολυμπιακός με τον Ζέλσον Μαρτίνς (vid) 19-04-2026 22:03 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΡΟΣΩΠΑ Ζέλσον Μάρτινς Τιν Γεντβάι 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το σκορ για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό άνοιξε ο Ζέλσον Μαρτίνς, με τον 30χρονο εξτρέμ να επωφελείται από ένα τεράστιο λάθος του Τιν Γεντβάι σε γύρισμα προς τα πίσω και να νικά τον Λαφόν για το 1-0. Δείτε εδώ: Βρες την πρωτεύουσα 10 χωρών: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας ανήκεις στο top των πιο διαβασμένων Ελλήνων menshouse.gr Τρομακτική εκτόξευση: Η σχολή που ανέβηκε 7.570 μόρια στις Πανελλήνιες του 2026 instanews.gr Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr Νεκρός στα 27 του: Το άδοξο τέλος του εκρηκτικού φόργουορντ της Α1 που είχε 28 πόντους και 8 ριμπάουντ μέσο όρο menshouse.gr Ιωάννα Τούνη: Ίντριγκα στη Μύκονο με τη Ρία Ελληνίδου - Ρεπόρτερ τη ρώτησε ευθέως για τη νυν του Δημήτρη Αλεξάνδρου dailymedia.gr Σκάει η βόμβα Δήμου Βερύκιου dailymedia.gr Κρυμμένη από τον αλγόριθμο: Η καλύτερη ταινία για να δεις στο Netflix το Σαββατοκύριακο menshouse.gr Ανατροπή με ξεκάθαρο προβάδισμα: Πολύ μεγάλη έκπληξη σε νέα δημοσκόπηση instanews.gr Απίθανο λάθος του Γεντβάι και 1-0 ο Ολυμπιακός με τον Ζέλσον Μαρτίνς (vid) SHARE