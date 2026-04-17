Εκ των κορυφαίων ο Ρότα - Τέσσερις παίκτες της ΑΕΚ στην καλύτερη 11άδα του Conference League

Οι Ρότα, Μαρίν, Ρέλβας και Πήλιος βρέθηκαν στην καλύτερη 11άδα του Conference League, βάσει της αξιολόγησής τους από το Sofascore.

Η ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο χθες έκανε ένα από τα καλύτερα φετινά της παιχνίδια και το Sofascore συμπεριέλαβε τέσσερις παίκτες της στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής του Conference League.

Κανένας ποδοσφαιριστής του Μάρκο Νίκολιτς δεν υστέρησε, αλλά τέσσερις εξ αυτών ήταν οι καλύτεροι στις θέσεις τους στο γήπεδο, συγκριτικά με τα υπόλοιπα ματς της βραδιάς.

Κορυφαίος των «κιτρινόμαυρων» αναδείχτηκε ο Λάζαρος Ρότα, με βαθμολογία 8,8, πίσω μόνο από τον φορ της Στρανσμπούρ Χούλιο Ενσίσο, που πήρε 9,2. Ακολούθησε ο Ραζβάν Μαρίν με 7,9, ο Φιλίπε Ρέλβας με 7,1 και ο Σταύρος Πήλιος με 7.