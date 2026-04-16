Σοκ: Δολοφόνησαν διαιτητή εν ώρα αγώνα! (σκληρή εικόνα)

Αδιανόητο περιστατικό στο Εκουαδόρ, με τον διαιτητή Χαβιέ Ορτέγκα να δολοφονείται την ώρα που διηύθυνε ερασιτεχνικό αγώνα.

Μία άνευ προηγουμένου τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Εκουαδόρ ανήμερα του -ελληνικού- Πάσχα, με τον 48χρονο διαιτητή να δολοφονείται εν ψυχρώ από αγνώστους που τον πυροβόλησαν εν ώρα αγώνα, όπως αναφέρουν ΜΜΕ του εξωτερικού.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στο Πασάχε, στην επαρχία Ελ Όρο, όταν ο Ορτέγκα διηύθυνε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου, τη στιγμή τον πλησίασαν ένοπλοι άντρες και τον πυροβόλησαν τουλάχιστον μία φορά σύμφωνα με μαρτυρίες!

Ο άτυχος διαιτητής φαίνεται να βρήκε ακαριαίο θάνατο, μπροστά στα έντρομα μάτια και της οικογένειάς του που βρισκόταν στην εξέδρα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Παίκτες και οπαδοί έσπευσαν να εγκαταλείψουν άμεσα το γήπεδο τρομοκρατημένοι από τις σκηνές που αντίκρισαν, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και παραμένουν ασύλληπτοι.

Πρόκειται για ένα ακόμη κεφάλαιο σε περιστατικά βίας που εκτυλίσσεται το τελευταίο διάστημα στον Ισημερινό, καθώς τον περασμένο Δεκέμβριο ο ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας, Μάριο Πινέδα δολοφονήθηκε μετά από ένοπλη επίθεση, μαζί με τη σύντροφό του, ενώ τραυματίστηκε και η μητέρα του, καθώς έβγαινε από ένα κρεοπωλείο στην περιοχή Σαμάνες του Γκουαγιακίλ.

