Σοκ στη Λίβερπουλ με Εκιτικέ – Εννέα μήνες εκτός δράσης

Ο Ουγκό Εκιτικέ τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Παρί και θα μείνει πολλούς μήνες εκτός δράσης.

Δεν έφτανε στη Λίβερπουλ η ήττα από την Παρί και ο αποκλεισμός από το Champions League, χάνει και τον Ουγκό Εκιτικέ, ως το τέλος της σεζόν. Ο Γάλλος επιθετικός τραυματίστηκε στο 30’ και έγινε αλλαγή, με πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα.

Άπαντες στους «κόκκινους» αντιλήφθηκαν ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα, και μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε επιβεβαιώθηκαν οι χειρότερες προβλέψεις. Ο Εκιτικέ υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και μείνει εκτός δράσης για εννέα μήνες. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο θα χάσει το Μουντιάλ, αλλά και μεγάλο μέρος της επόμενης σεζόν.

