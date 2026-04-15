Η Μπαρτσελόνα ήταν καταπληκτική στην έδρα της Ατλέτικο, όμως επικράτησε «μόνο» με 1-2 και η αρμάδα του Σιμεόνε τσέκαρε το εισιτήριο στα ημιτελικά του CL χάρη στο υπέρ της 2-0 του πρώτου ματς!

Η Μπάρτσα ήθελε remontada, τελικά έφαγε... μπάτσα από τον Ατλέτικο και η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε απέκλεισε τους Blaugrana μετά και το κύπελλο Ισπανίας και πέρασε στα ημιτελικά του Champions League.

Μπορεί οι Καταλανοί να πήραν τη νίκη με σκορ 2-1, να είχαν ευκαιρίες για να βάλουν κι άλλα γκολ, όμως αυτό δεν έφτανε και οι Rojiblancos μετά το 2-0 του πρώτου αγώνα πέταξαν εκτός συνέχειας την ομάδα του Χάνσι Φλικ, η οποία θεωρούνταν το απόλυτο φαβορί για να σηκώσει την κούπα.

Από νωρίς όλα ίσα

Από το πρώτο λεπτό οι δύο ομάδες έδειξαν πως έχουν όρεξη να παλέψουν και να δώσουν τα πάντα για την πρόκριση. Ήδη μόλις πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης οι Καταλανοί απείλησαν, ενώ στο 4ο λεπτό βρήκαν το γκολ που έψαχναν, εκμεταλλευόμενοι ένα τεράστιο λάθος της άμυνας των Μαδριλένων.

Συγκεκριμένα, ο Λενγκλέ άργησε πολύ τι να κάνει με τη μπάλα, πήγε να γυρίσει προς τα πίσω και έκανε λάθος. Κάπως έτσι η μπάλα κατέληξε στον Φεράν Τόρες και αυτός έβγαλε τετ α τετ τον Λαμίν Γιαμάλ, με τον 18χρονο να περνά τη μπάλα κάτω από τα πόδια του Μούσο για το 1-0.

Πριν καν συμπληρωθεί το 10λεπτο, οι δύο ομάδες είχαν από μία μεγάλη ευκαιρία, ωστόσο Λούκμαν αρχικά (8') και Όλμο στη συνέχεια (9') δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα. Κάπως έτσι και με το ματς να έχει πάρει έναν... τρελό ρυθμό, η Μπάρτσα βρήκε και το δεύτερο γκολ που θα έφερνε την ισοπαλία στο συνολικό σκορ, με τον Φεράν Τόρες να πλασάρει υποδειγματικά τον Μούσο για το 2-0 στο 24ο λεπτό.

Ελάχιστα μετά οι Blaugrana έχασαν και νέα τεράστια ευκαιρία με τον Φερμίν Λόπεθ. Ο Ισπανός πήρε κεφαλιά στην περιοχή αλλά νικήθηκε από τον Μούσο και στη συνέχεια τραυματίστηκε από τον Χοάν Γκαρθία στο πρόσωπο και μάτωσε, με την αναμέτρηση να διακόπτεται για λίγα λεπτά.

Έκανε ξανά... ροκ το ματς η Ατλέτικο

Τι και αν οι Καταλανοί είχαν πλέον το momentum; Η Ατλέτικο είναι μία ομάδα με ταχύτητα και το έδειξε ξανά. Ο Μάρκος Γιορέντε έφυγε στην κόντρα από δεξιά, έκανε ένα τρομερό σπριντ, έκανε το γύρισμα και ο Λούκμαν από κοντά βρήκε δίχτυα, μείωσε σε 2-1 και έδωσε ξανά προβάδισμα πρόκρισης (3-2) στους Rojiblancos στο 31ο λεπτό.

Μετά το γκολ της Ατλέτικο έπεσε λίγο και ο ρυθμός του αγώνα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ελάχιστα πιο συντηρητικά, με μοναδική αξιοσημείωτη ευκαιρία να είναι μία του Φεράν Τόρες στο 41', όπου έσωσε τελικώς ξανά ο Μούσο.

Όπως ήταν λογικό, η ομάδα του Χάνσι Φλικ ανέβασε ξανά την πίεση και στο 55ο λεπτό σκόραρε, αλλά το γκολ δεν μέτρησε ποτέ λόγω οφσάιντ. Έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή της Ατλέτικο, η μπάλα κόντραρε και έφτασε στον Φεράν, αυτός βρήκε δίχτυα, ωστόσο ήταν εκτεθειμένος και το 2-1 παρέμεινε στην αναμέτρηση.

Δυσκόλεψε το έργο της Μπαρτσελόνα

Ο χρόνος περνούσε και η Ατλέτικο άντεχε στην πίεση που δεχόταν. Η Μπάρτσα ανέβαζε ακόμη περισσότερο της γραμμές της και το πλήρωσε. Ο Σόρλοθ, ο οποίος δεν είναι και ο πιο γρήγορος παίκτης, έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ανατράπηκε από τον Ερίκ Γκαρθία και με τη βοήθεια του VAR ο διαιτητής τον απέβαλλε με απευθείας κόκκινη στο 79ο λεπτό.

Κάπως έτσι δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο το έργο των Blaugrana. Η Ατλέτικο έδειξε πως είναι ΟΜΑΔΑ του Σιμεόνε και με ψυχή και πάθος άντεξε μέχρι το τέλος και πέταξε εκτός την Μπαρτσελόνα, παίρνοντας αυτή την πρόκριση στον ημιτελικό παρά την ήττα.