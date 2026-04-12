Μαρί-Λουίζ Έτα: Το προφίλ της πρώτης γυναίκας προπονητή στην ιστορία της Bundesliga!

Η Ουνιόν Βερολίνου γράφει ιστορία! Μετά την αποχώρηση του Στέφεν Μπάουμγκαρτ, η 34χρονη Μαρί-Λουίζ Έτα αναλαμβάνει την Ουνιόν Βερολίνου και γίνεται η πρώτη γυναίκα που θα καθοδηγήσει ανδρική ομάδα στην Bundesliga. Ποια είναι όμως η γυναίκα που καλείται να σώσει την Ουνιόν;

Η Έτα δεν είναι άγνωστη στο Κέπενικ. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2023 είχε γράψει ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα βοηθός προπονητή στην Bundesliga αλλά και στο Champions League.

Μετά την αποχώρηση του Ουρς Φίσερ, θήτευσε σε συνολικά σε 25 αγώνες, αρχικά στο πλευρό του υπηρεσιακού Μάρκο Γκρότε και στη συνέχεια δίπλα στον Νέναντ Μπιέλιτσα, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην παραμονή της Ουνιόν σε μια δραματική σεζόν. Στη συνέχεια, ο Μπο Σβένσον ανέλαβε ως νέος προπονητής και η Έτα επέστρεψε, μαζί με τον Γκρότε, στην ομάδα U19 πριν από τη σεζόν 2024/25.



Το βιογραφικό της είναι εντυπωσιακό. Η Μαρί-Λουίζ Έτα ξεκίνησε την ποδοσφαιρική της πορεία σε ηλικία μόλις έξι ετών στην FV Δρέσδης 06. Στα 13 της μεταγράφηκε στην Τούρμπινε Πότσνταμ, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι την πρώτη ομάδα. Με την Πότσνταμ κατέκτησε το Champions League το 2010, τρία πρωταθλήματα Γερμανίας και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια με την U20.

Αργότερα αγωνίστηκε σε συλλόγους όπως η HSV, η BV Κλόπενμπουργκ και η Βέρντερ Βρέμης, προτού ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική της καριέρα το 2018, σε ηλικία 26 ετών. Στη συνέχεια εργάστηκε στην ακαδημία της Βέρντερ Βρέμης και στη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB), ενώ το 2023 απέκτησε το Pro License, την υψηλότερη προπονητική πιστοποίηση στο ποδόσφαιρο. Η Ουνιόν Βερολίνου την ενέταξε στις ακαδημίες της και πολύ γρήγορα την προώθησε στην πρώτη ομάδα.

Και στην προσωπική της ζωή, το ποδόσφαιρο κατέχει κεντρική θέση. Ο σύζυγός της, Μπέντζαμιν Έτα, είναι προπονητής της ομάδας U20 γυναικών της Λειψίας. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο εδώ και περίπου δώδεκα χρόνια και μοιράζεται στιγμές από τη ζωή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από χειμερινές διακοπές μέχρι εμφανίσεις στο Semper Opera Ball 2024 στη Δρέσδη.



Παράλληλα, μοιράζονται την αγάπη τους για το padel, έχοντας συμμετάσχει μαζί και σε επίσημα μικτά τουρνουά, ενώ η νέα προπονήτρια της Ουνιόν Βερολίνου είναι εγγεγραμμένη και σε πρωτάθλημα με την ομάδα 4Padel Berlin.