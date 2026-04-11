Αυτή η ΑΕΚ αξίζει όλη την εμπιστοσύνη και την στήριξη του κόσμου 

Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Και Χριστός Ανέστη για όσους διαβάζουν ανήμερα το Πάσχα. Δεν θα ευχηθώ Ανάσταση και την ερχόμενη Πεμπτη γιατί ο Θεός έχει πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί από το αν θα κάνει την επική ανατροπή η ΑΕΚ. Θα ζήταγα ένα ποδοσφαιρικό θαύμα από τον… Μαραντόνα, άντε λίγο βοήθεια γιατί είναι υπερβολή το θαύμα για την συγκεκριμένη δυσκολία. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

H ΑΕΚ θα μπορούσε να χάσει ιδίως με τον τρόπο που επέτρεψε στην Ράγιο να σκοράρει πριν συμπληρωθούν δύο λεπτά παιχνιδιού αλλά σε καμία περίπτωση με 3-0. Ένα σκορ πολύ άδικο, αφού εμπεριέχει και διαιτητική αδικία με το πέναλτι ενώ για παράδειγμα ο Κοϊτά έχει x goal μόνος του πάνω από 1 χωρίς να έχει μετρηθεί φυσικά η μεγαλύτερη ευκαιρία του που δεν έγινε τελική αφού γλίστρησε την ώρα που ετοιμαζόταν να περάσει τον τερματοφύλακα στο ανεπανάληπτο τετ α τετ.

Το ότι η ΑΕΚ δεν πέτυχε έστω ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο είναι από τα απίθανα που όμως συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Και φυσικά, δεν είναι για να πεις μπράβο αφού είναι ευθύνη της ΑΕΚ και η τεράστια αμυντική αδράνεια ιδίως στο πρώτο γκολ αλλά και το ότι οι επιθετικοί της έμειναν πέντε φορές στο παραλίγο. Ομως, σε καμία περίπτωση δεν αρμόζει ισοπέδωση σε αυτή την ομάδα ή σε κάποιους από τους πρωταγωνιστές της…

Το να διαβάζεις και να ακούς πως είναι καλό για την ΑΕΚ το ότι δεν θα παίξει ο… πρώτος της σκόρερ σε παιχνίδι που χρειάζεται τρία γκολ για να το ισοφαρίσει, επειδή δεν πήγε καλά στα δύο τελευταία ματς σε κάνει να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο.

Μου θυμίζει όταν είχα κάνει ένα ποστ χαρακτηρίζοντας τεράστια απώλεια την αναγκαστική αλλαγή του Λιβάι στην Αμβερσα και κάποιοι φίλοι μου είχαν σχολιάσει πως είναι καλό αφού δεν είχε βάλει γκολ σε καμία από τις τέσσερις ευκαιρίες που είχε προλάβει να δημιουργήσει σε μισή ώρα. Στον υπόλοιπο αγώνα και στη ρεβάνς της Φιλαδελφειας όλη η ομάδα μαζί δεν κατάφερε να φτάσει αυτό τον αριθμό ευκαιριών. Είναι τεράστια απώλεια ο Γιοβιτς και τα έχω μαζί του γιατί η κάρτα ήταν τελείως χαζή παρότι κι εγώ αγανάκτησα με τα καραγκιοζιλίκια του τερματοφύλακα της Ράγιο.

Επισης το να πέφτει όλο το ανάθεμα στο οτι έπαιξε ο Μάνταλος επειδή είχε το πρόβλημα ο Μαριν είναι ακραία υπερβολή. Οπως και να επεκτείνεται το ανάθεμα στον Ριμπάλτα αλλά και στον Νίκολιτς που δεν έφεραν τον Ιανουάριο άλλον ένα παίκτη για εκεί ώστε να μην παίζει ο Μάνταλος ούτε αναγκαστικά σε μια από τις… καλύτερες χρονιές του στην ΑΕΚ βάσει αριθμών αλλά και εικόνας. Λες και δεν έφτιαξαν ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής αυτή την ομάδα που έχει ήδη περάσει τον πήχη που της είχαμε βάλει…

Σαφώς και ο Μαρίν είναι ο βασικός αλλά κι ο τελευταίος που είδε τον αγώνα θα κατάλαβε πως η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ πιο παραγωγική από ότι στο δεύτερο ενώ οι κίνδυνοι που δημιουργήθηκαν για την εστία της ήταν πάνω-κάτω οι ίδιοι. Δεν λέω πως ήταν καλύτερα που δεν έπαιξε ο Μαρίν. Επίσης το καλοκαίρι η ΑΕΚ θα πάρει άλλον ένα παίκτη για αυτές τις θέσεις αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως ότι έχει πετύχει η ΑΕΚ μέχρι τώρα και ότι θα κάνει ως το τέλος, έχει γίνει από αυτούς που παίζουν. Οχι από αυτούς που θα έπαιζαν.

Αυτοί που έχουν φτάσει την ΑΕΚ στην κορυφή με +5 και στους 8 της Ευρώπης 28 χρόνια μετά θα παίξουν και την ερχόμενη Πέμπτη κυνηγώντας την μεγαλύτερη από τις πολλές υπερβάσεις που έχουν κάνει φέτος! Ο Νίκολιτς και τα παιδιά του, ΟΛΑ, αξίζουν την στήριξη αλλά και την εμπιστοσύνη μας επειδή την ΚΕΡΔΙΣΑΝ. Και πάλι καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο και Χριστός Ανέστη για όσους διαβάζουν Κυριακή.