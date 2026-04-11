Η Άουγκσμπουργκ «φρέναρε» τη Χόφενχαϊμ με βασικό τον Γιαννούλη

Άουγκσμπουργκ και Χόφενχαϊμ ήρθαν ισόπαλες 2-2 σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό, αλλά το αποτέλεσμα δεν εξυπηρέτησε ιδιαίτερα καμία από τις δύο ομάδες.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν σημαντική ευκαιρία να πλησιάσουν την πρώτη τετράδα, ενώ οι γηπεδούχοι παρέμειναν σε ασφαλή θέση στη μέση της βαθμολογίας.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έχοντας σημαντική συμβολή στην προσπάθεια της ομάδας του.

Η Άουγκσμπουργκ μπήκε δυνατά και κατάφερε να προηγηθεί με δύο γρήγορα γκολ στο πρώτο τέταρτο, χάρη στους Κλοντ-Μορίς στο 11’ και Γκρέγκοριτς στο 14’.

Η αντίδραση της Χόφενχαϊμ ήταν άμεση, μειώνοντας αρχικά με τον Χράνατς στο 35’, πριν ο Τουρέ ισοφαρίσει στο 42’, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ από το πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, οι δύο ομάδες συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες, όμως καμία δεν κατάφερε να βρει ξανά δίχτυα.

Έτσι, το 2-2 παρέμεινε μέχρι το τέλος, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με την πικρία της χαμένης ευκαιρίας να ασκήσουν πίεση στις ομάδες που βρίσκονται ψηλότερα στη βαθμολογία.