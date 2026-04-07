Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του ΠΑΟΚ - Όλα τα βαθμολογικά δεδομένα

Με... το αριστερό μπήκε στα playoffs ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και είδε τη ψαλίδα από την κορυφή να ανοίγει - Όλα τα βαθμολογικά δεδομένα για τον Δικέφαλο.

Με 57 βαθμούς μπήκε στη «μάχη» των playoffs ο ΠΑΟΚ, στο -3 από την ΑΕΚ και την κορυφή. Αν και είχε μπροστά του την ευκαιρία να μειώσει άμεσα τη διαφορά, όχι μόνο δεν το έπραξε, αλλά είδε την Ένωση να ξεφεύγει στους πέντε βαθμούς, πριν το κομβικό μεταξύ τους ντέρμπι.

Οι 70 βαθμοί που -μάλλον- αρκούν για το πρωτάθλημα

Το όριο των 70 βαθμών φαίνεται πως θα είναι αρκετό για να αναδείξει τον φετινό πρωταθλητή, σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα του Football Meets Data, τα οποία δίνουν 76,9% στον ΠΑΟΚ να κατακτήσει τη Super League εφόσον φτάσει τους 70 βαθμούς, ενώ σε ακόμα μεγαλύτερη συγκομιδή το πρωτάθλημα θεωρείται κάτι παραπάνω από σίγουρο... Για να φτάσουν όμως οι ασπρόμαυροι τους 70 βαθμούς θα χρειαστούν στις πέντε αγωνιστικές, τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία. Στο ενδεχόμενο να φτάσει τους 69 βαθμούς, σε περίπτωση ρεκόρ 4-1-1, η πιθανότητα κατάκτησης του πρωταθλήματος κυμαίνεται στο 65,8%, καθώς η ΑΕΚ θα έχει δεδομένα το μεγάλο πλεονέκτημα.

Στους 66 θα κριθεί η έξοδος στο Champions League

Κρίσιμη όμως παραμένει η «μάχη» και για τη 2η θέση, η οποία δίνει εισιτήριο για το επόμενο Champions League και τον 2ο προκριματικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Όσον αφορά τα ασπρόμαυρα δεδομένα, οι 66 φαίνεται πως αρκούν για το πολυπόθητο εισιτήριο (75,6%), με τον ΠΑΟΚ επί της ουσίας να ψάχνει 9 στην επιμέρους διαδικασία, καθώς εκκινεί με 57 βαθμούς.

Το πρόγραμμα με τέσσερις σερί «τελικούς»

Είναι σαφές πως ο ΠΑΟΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο, έχοντας μπροστά του τέσσερις «τελικούς», δύο με ΑΕΚ και δύο με Ολυμπιακό, ενώ οι Θεσσαλονικείς θα ρίξουν... αυλαία στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό στις 17 του Μάη, έχοντας γνώση που βαδίζουν και για τί παλεύουν.

