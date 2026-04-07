Λεμονής: Τέλος από τη Ραντνίσκι Νις

Παρελθόν από τη Ραντνίσκι Νις αποτελεί ο Τάκης Λεμονής με την αποχώρησή του να έρχεται αιφνιδιαστικά λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τη Βοϊβοντίνα.

Η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε πρόωρα, παρά το γεγονός ότι ο Έλληνας τεχνικός είχε αναλάβει πρόσφατα την σερβική ομάδα και μέτρησε συνολικά 11 αγώνες στο πρωτάθλημα. Η απόφαση σύμφωνα με τον σερβικό Τύπο προέκυψε κοινή συναινέσει, με τη διοίκηση να εκφράζει δυσαρέσκεια για την αγωνιστική εικόνα των τελευταίων αγώνων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Λεμονής κατέγραψε πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, με τις τρεις τελευταίες να επηρεάζουν καθοριστικά το κλίμα στην ομάδα. Ιδιαίτερα η πρόσφατη εμφάνιση απέναντι στη Μπέογκραντ φαίνεται πως αποτέλεσε σημείο καμπής για την τελική απόφαση.

Παρότι το συμβόλαιό του είχε διάρκεια έως το τέλος της σεζόν, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε «διαζύγιο».