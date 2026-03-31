Παναθηναϊκός: Επιστροφή για Ερνάντεθ - Γεντβάι, μέρος του προγράμματος ο Πάλμερ-Μπράουν

Με θετικά νέα η επιστροφή του Παναθηναϊκού στις προπονήσεις, αφού μειώνονται τα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί ο Ράφα Μπενίτεθ.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν σήμερα στο Κορωπί μετά από τετραήμερο ρεπό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τους Χάβι Ερνάντεθ και Τιν Γεντβάι να έχουν ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς τους και να βγάζουν κανονικά το πρόγραμμα της προπόνησης, όντας διαθέσιμοι ενόψει Τούμπας.

Ρυθμούς ανεβάζει και ο Πάλμερ-Μπράουν, που έβγαλε μέρος του προγράμματος, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Κάτρης και Σισοκό, που θα χάσουν όλα τα Play-Offs. Φυσικά απόντες ήταν όλοι οι διεθνείς (Μπακασέτας, Τετέι, Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς, Μπόκος) αλλά και ο Ντέσερς, που έχει ειδική άδεια (και θα χάσει επίσης όλα τα Play-Offs).

Όσον αφορά το πρόγραμμα των υπόλοιπων, αυτό περιελάμβανε προθέρμανση, άσκηση κυκλοφορίας της μπάλας, παιχνίδι στο μισό γήπεδο και ασκήσεις φυσικής κατάστασης.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Η πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού μετά την τετραήμερη άδεια έγινε την Τρίτη το απόγευμα στο «Γ. Καλαφάτης». Ράφα Μπενίτεθ είδε με ικανοποίηση να επανεντάσσονται στην ομάδα οι Γεντβάι, Ερνάντεθ που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών, ενώ και ο Πάλμερ – Μπράουν ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Κάτρης και Σισοκό. Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Τετέι, Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς, Μπόκος και ο Ντέσερς που έχει ειδική άδεια».