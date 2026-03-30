Μασούρας: «Κάθε αποτυχία ξεκινάει μία νέα προσπάθεια - Να είμαστε ξανά περήφανοι για την Εθνική»

Ο Γιώργος Μασούρας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της φιλικής αναμέτρησης της Ελλάδας στην Ουγγαρία και αναφέρθηκε στην αποτυχία της Εθνικής να προκριθεί στο Μουντιάλ και τόνισε πως πρέπει να τα καταφέρουν στις επόμενες διοργανώσεις ώστε να είναι ξανά όλοι περήφανοι για την «Γαλανόλευκη».

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μασούρας:

Για τη διαχείριση των ποδοσφαιριστών σε τέτοια φιλικά παιχνίδια:

«Μετά από κάθε αποκλεισμό είναι δύσκολα, νομίζω όμως ότι δεν έχουμε χρόνο να κοιτάξουμε πίσω. Όλα τα παιδιά το έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Κάθε αποτυχία ξεκινάει μία νέα προσπάθεια. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για τον πρώτο στόχο μας, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο.»

Για το γεγονός ότι θα είναι υπαρχηγός και πως αντιμετωπίζουν οι διεθνείς τα φιλικά:

«Αυτά είναι και λίγο τυπικά, προφανώς και είμαι περήφανος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Να αγωνίζομαι τόσα χρόνια στην Εθνική και να φοράω το περιβραχιόνιο. Αλλά τα θεωρώ τυπικά, έχουν να κάνουν όλα στο πώς θα μεταδώσεις την εμπειρία που έχεις από όλα αυτά τα χρόνια για να πετύχουμε τον στόχο μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια που παίζουμε τώρα και τον Ιούνιο, σαν νοοτροπία πάντα θέλουμε να κερδίζουμε. Αλλά έχει μεγαλύτερη σημασία στο πώς θα κερδίσουμε, για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας σαν ομάδα, γιατί αυτό έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.»

Πώς θα αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι θα δουν το Μουντιάλ οι διεθνείς από την τηλεόραση:

«Δυστυχώς εγώ είμαι ένας από αυτούς που το έχει ξαναζήσει, έχω μία κακή εμπειρία σε αυτό. Αυτό που σκέφτομαι προσωπικά, είναι ότι προφανώς θέλω να δω το Μουντιάλ για να κατανοήσω τη νοοτροπία που πρέπει να έχεις για να βρεθείς εκεί. Αυτό που είναι προσωπικός μου στόχος και όλων των παιδιών της φουρνιάς μας, να καταφέρουμε να μη ζήσουν οι επόμενοι κάτι αντίστοιχο. Να υπάρχει μία συνεχής παρουσία στις διοργανώσεις και να είμαστε ξανά όλοι περήφανοι για την Εθνική ομάδα.»