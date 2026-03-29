Με αρκετές αλλαγές εναντίον της Γκάνας η Γερμανία

Η Γερμανία θα κάνει μια σειρά από αλλαγές στην ενδεκάδα της για το φιλικό της Δευτέρας εναντίον της Γκάνας, καθώς ορισμένοι παίκτες χρειάζονται ξεκούραση μετά τη νίκη επί της Ελβετίας (4-3) νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Νάγκελσμαν δήλωσε ότι ο τερματοφύλακας της Στουτγάρδης, Αλεξάντερ Νιούμπελ, θα ξεκινήσει βασικός, με τον συμπαίκτη του στην ομάδα, τον επιθετικό Ντενίζ Ούνταβ, να έχει επίσης εγγυημένο χρόνο συμμετοχής.

«Ο αυριανός αγώνας είναι λίγο πιο διαφορετικός, επειδή πρέπει να κάνουμε περισσότερες αλλαγές. Θέλουμε οι παίκτες να είναι σε φόρμα και υγιείς όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή της σεζόν», είπε ο εκλέκτορας της Γερμανίας σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

Ακόμα, ανέφερε ότι οι παίκτες είχαν πολυάσχολες σεζόν με τους συλλόγους τους, με πολλούς να συμμετέχουν σε πολλαπλές διοργανώσεις πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τον Ιούνιο. Ο αγώνας εναντίον της Γκάνας είναι ο τελευταίος πριν από την ανακοίνωση της αποστολής του Νάγκελσμαν για το Παγκόσμιο Κύπελλο, τον Μάιο.

«Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι κάθε παίκτης θα είναι ευχαριστημένος στο τέλος. Θα υπάρξουν συζητήσεις, αυτό είναι ξεκάθαρο», είπε για την αποστολή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. «Κάθε παίκτης ξέρει ακριβώς πού βρίσκεται, ξέρει αν η θέση του είναι ασφαλής ή όχι».

Η Γερμανία, η οποία δεν έχει φτάσει σε τελικό σε κανένα μεγάλο διεθνές τουρνουά από τότε που κατάκτησε το τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλό της, το 2014 στη Βραζιλία, έχει κληρωθεί στον όμιλο 5ο όμιλο με τον Ισημερινό, το Κουρασάο και την Ακτή Ελεφαντοστού.

Θα παίξει τον εναρκτήριο αγώνα της στο Χιούστον του Τέξας στις 14 Ιουνίου εναντίον του Κουρασάο. Στη συνέχεια, η Γερμανία ταξιδεύει στο Τορόντο στις 20 Ιουνίου για να αντιμετωπίσει την Ακτή Ελεφαντοστού πριν από τον τελευταίο αγώνα του ομίλου εναντίον του Ισημερινού, στη Νέα Υόρκη στις 25 Ιουνίου.

Η Γκάνα βρίσκεται στον 11ο όμιλο, μαζί με την Κροατία, την Αγγλία και τον Παναμά.