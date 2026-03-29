Ντιμάρκο: «Πώς είμαστε υπερόπτες όταν έχουμε να πάμε 12 χρόνια στο Μουντιάλ;»

Ο Φεντερίκο Ντιμάρκο έδωσε την δική του απάντηση σε όσους κατηγορούν τους ποδοσφαιριστές της Ιταλίας για υπεροπτική στάση, θέλοντας να βάλει τα πράγματα στην θέση τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αποφάσισα να μιλήσω δημόσια για να ξεκαθαρίσω πως σεβόμαστε κάθε ομάδα, κάθε χώρα και κάθε σύλλογο. Αντιδράσαμε ασυναίσθητα εγώ και ορισμένοι συμπαίκτες μου, χαρήκαμε σε μια κατάσταση που ήμασταν μαζί με οικογενειακά μας πρόσωπα και ουδείς εξ ημών γνώριζε ότι βιντεοσκοπούμαστε.

Αντάλλαξα μηνύματα και με τον Τζέκο, έχω εξαιρετική σχέση μαζί του, έχουμε συναντηθεί σε διακοπές, του είπα συγχαρητήρια για την επιτυχία τους και μου απάντησε να περάσει η καλύτερη ομάδα μετά τον μεταξύ μας τελικό.



Θεωρώ ασέβεια ότι μας βιντεοσκοπούσαν σε μια στιγμή που ήμασταν με τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Απορώ που μας περιγράφουν ως υπερόπτες. Πώς γίνεται να είμαστε υπερόπτες όταν έχουμε να πάμε σε Μουντιάλ 12 χρόνια».