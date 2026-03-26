Κοντά στον Αθανασιάδη ο Ηρακλής!

Κοντά στην πρώτη του μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν φαίνεται πως βρίσκεται ο Ηρακλής, έχοντας βάλει στο στόχαστρο τον Γιώργο Αθανασιάδη.

Οι άνθρωποι του Γηραιού έχουν ξεκινήσει ήδη την μεταγραφική προεργασία για την επόμενη σεζόν, που θα τους βρει ξανά στην Super League μετά από εννιά χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώτος στόχος αφορά την θέση του τερματοφύλακα, με τον Γιώργο Αθανασιάδη να αποτελεί τον «εκλεκτό» του Ηρακλή και τα τωρινά δεδομένα δείχνουν πως οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο 32χρονος πορτιέρε πραγματοποιεί μια μεστή χρονιά με την φανέλα του Άρη, ωστόσο το συμβόλαιο του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα... ελκυστικό στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.