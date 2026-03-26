Κοντά στον Αθανασιάδη ο Ηρακλής!

Οι άνθρωποι του Γηραιού έχουν ξεκινήσει ήδη την μεταγραφική προεργασία για την επόμενη σεζόν, που θα τους βρει ξανά στην Super League μετά από εννιά χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώτος στόχος αφορά την θέση του τερματοφύλακα, με τον Γιώργο Αθανασιάδη να αποτελεί τον «εκλεκτό» του Ηρακλή και τα τωρινά δεδομένα δείχνουν πως οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία.
Ο 32χρονος πορτιέρε πραγματοποιεί μια μεστή χρονιά με την φανέλα του Άρη, ωστόσο το συμβόλαιο του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα... ελκυστικό στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.