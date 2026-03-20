Πλησιάζει στην Μπόκα Τζούνιορς ο Ντιμπάλα λόγω... συζύγου

Ο Πάουλο Ντιμπάλα έχει αποφασίσει να επιστρέψει στο πρωτάθλημα της Αργεντινής, καθώς έχει δώσει ήδη τα χέρια με την Μπόκα Τζούνιορς.

Ο 32χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός είναι εκτός του βασικού σχεδιασμού του κόουτς της Ρόμα, Τζανπιέρο Γκασπερίνι και είναι θετικός να παίξει στην ομάδα του Μπουένος Αϊρες.

Σύμφωνα μάλιστα με την αθλητική εφημερίδα της αργεντίνικης πρωτεύουσας «Olè», ο Ντιμπάλα, που μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, συναντήθηκε στη Ρώμη με απεσταλμένους της Μπόκα, οι οποίοι ουσιαστικά τον έχουν πείσει να επιστρέψει στη χώρα του μετά από 14 χρόνια, καθώς το καλοκαίρι του 2012 άφησε την Ινστιτούτο για να ενταχθεί στην Παλέρμο.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως το «κλειδί» στη συμφωνία με τον Ντιμπάλα ήταν η γυναίκα του, Οριάνα Σαμπατίνι, η οποία θέλει η νεογέννητη κόρη τους, Τζία, να μεγαλώσει στην πατρίδα τους. Μάλιστα αναφέρεται πως η Σαμπατίνι, γνωστή τραγουδίστρια, έχει κλείσει ήδη συμβόλαιο για να παρουσιάσει την επόμενη σεζόν μουσικοχορευτική εκπομπή σε τηλεοπτικό σταθμό του Μπουένος Αϊρες.