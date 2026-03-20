Marca: «Καθαρό οφσάιντ στο 2ο γκολ της Μπέτις»

Ωμή παραδοχή και των Ισπανών για τη φάση που έκρινε τελικά το παιχνίδι στην Ανδαλουσία. Η Marca επιχείρησε να δώσει μια εκδοχή για την απόφαση εξηγώντας γιατί οι διαιτητές αποφάσισαν τελικά να μετρήσει.

Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε με μία βαριά ήττα στη Σεβίλλη από την Μπέτις (4-0), αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά αν δεν καταλογιζόταν το δεύτερο καθοριστικό γκολ των Ισπανών, που αφενός ήρθε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου κι αφετέρου έδινε σκορ πρόκρισης στους Ανδαλουσιάνους, αλλάζοντας άρδην τα δεδομένα του αγώνα, αλλά και την ψυχολογία των δύο ομάδων στην επανάληψη.

Οι Πράσινοι φωνάζουν δικαίως, αφενός για το επιθετικό φάουλ στον Καλάμπρια που δεν σφύριξε ο Στίλερ κι αφετέρου για το οφσάιντ που δεν υπέδειξε το VAR κατά τον έλεγχο της φάσης.

Σε ό,τι αφορά μάλιστα το δεύτερο σκέλος, υπάρχει ωμή παραδοχή και από τα ισπανικά ΜΜΕ, συγκεκριμένα τη "Marca" η οποία τονίζει ξεκάθαρα ότι υπάρχει οφσάιντ.

«Ακριβώς τη στιγμή που φαινόταν ότι ο αγώνας θα ήταν ισόπαλος στο ημίχρονο, μια παράξενη αλληλουχία γεγονότων έδωσε στους «βερδιμπλάνκος» το προβάδισμα στη σειρά. Ο Εζαλζουλί έλαβε την μπάλα σε θέση οφσάιντ. Γνωρίζοντας ότι είναι οφσάιντ, κλώτσησε με δύναμη την μπάλα στον αέρα, αλλά ούτε ο διαιτητής ούτε ο βοηθός το υπέδειξαν», αναφέρει αρχικά στην ανάλυση της επίμαχης φάσης και ακολούθως κάνει λόγο για αλλαγή κατοχή μπάλας τέσσερις φορές, η οποία και οδήγησε τους διαιτητές στο VAR να μην υποδείξουν το οφσάιντ. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ! Αρχικά η μπάλα προσγειώθηκε από 15 μέτρα ύψος στον Ρενάτο Σάντες που έκανε λάθος κοντρόλ κι αυτό δεν συνιστά κατοχή, ενώ στη συνέχεια κάνει ένα ενστικτώδες διώξιμο ο Καλάμπρια, πριν η μπάλα καταλήξει στον Άμραμπατ.

«Ο Ρενάτο Σάντσες έχασε τον έλεγχο της μπάλας, αυτή πήγε στον Φορνάλς, ο οποίος αρχικά έχασε την κατοχή. Το ριμπάουντ κατέληξε στον Άμραμπατ, ο οποίος εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ που αιφνιδίασε τον Λαφόν, κάνοντας το 2-0 στο 45ο λεπτό.

Το VAR εξέτασε τη φάση επειδή το οφσάιντ του Εζαλζουλί ήταν ξεκάθαρο, αλλά αποφάσισε ότι δεν υπήρχε λόγος να γυρίσει τόσο πίσω τη φάση, αφού η μπάλα είχε αλλάξει κατοχή τουλάχιστον τέσσερις φορές: δύο φορές οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν την ευκαιρία να την κοντρολάρουν ή να την διώξουν, κάτι που δεν έκαναν καλά.

Μία επαφή είχε και ο Φορνάλς, ώσπου την τέταρτη φορά, ήταν ο Μαροκινός μέσος, ο οποίος γύρισε στην αρχική ενδεκάδα μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, που πανηγύρισε την επιστροφή του με στυλ», καταλήγει το δημοσίευμα.