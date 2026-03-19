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Κοντά στην ισοφάριση με Κουτέσα η ΑΕΚ! (vid)

Ποδόσφαιρο
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H AEK έφτασε κοντά στην ισοφάριση κόντρα στην Τσέλιε, αλλά το πλασέ του Κουτέσα κόντραρε στον αντίπαλο πορτιέρε και έφυγε κόρνερ!
Κοντά στην ισοφάριση με Κουτέσα η ΑΕΚ! (vid)