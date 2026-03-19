Σορετίρε: «Θα επιστρέψω πιο δυνατός» (pic)

Μήνυμα με αισιόδοξο τόνο έστειλε ο Σόλα Σορετίρε σχετικά με τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται στην Τσβόλε ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, υπέστη ρήξη έξω πλαγίου και θα χάσει το υπόλοιπο της φετινή σεζόν.

Μάλιστα, ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου έστειλαν τις ευχές του, όπως ο Τάισον και ο Γκρέγκ Τέιλορ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι δύσκολο να το γράφω αυτό, αλλά μετά από μια πρόσφατη προπόνηση υπέστην έναν τραυματισμό που απαιτεί χειρουργική επέμβαση και θα με κρατήσει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και μου πήρε λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσω την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι σωματικά. Είναι δύσκολο, χωρίς αμφιβολία — αλλά είναι απλώς μια ακόμη πρόκληση στο ταξίδι μου.

Θα δώσω τα πάντα στην αποκατάστασή μου και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να επιστρέψω πιο δυνατός.

Η δουλειά ξεκινάει τώρα.

Τα λέμε σύντομα».