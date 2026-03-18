Ρεάλ Μπέτις: Διαθέσιμος ενόψει Παναθηναϊκού ο Νάταν, επιστρέφει ο Άμραμπατ

Θετικά ήταν τα νέα από την τελευταία προπόνηση της ομάδας του για τον Μανουέλ Πελεγκρίνι, αφού ο Νάταν προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στην διάθεσή του για την ρεβάνς απέναντι στον Παναθηναϊκό, διεκδικώντας μάλιστα και θέση βασικού στην άμυνα.
Η άλλη σημαντική επιστροφή είναι αυτή του Σοφιάν Άμραμπατ, ο οποίος εδώ και κάποιες ημέρες προπονείται κανονικά και όλα δείχνουν ότι θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα των «βερδιμπλάνκος» μετά από σχεδόν 3 μήνες.
Από την άλλη πλευρά, οι Ίσκο και Λο Σέλσο συνεχίζουν την αποθεραπεία τους και φυσικά δεν θα είναι διαθέσιμοι, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε ο Γιορέντε, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ.
🟢⚪️ Natan da el OK y estará ante el Panathinaikoshttps://t.co/pxCuoLLAJN— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 18, 2026