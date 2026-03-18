Ρεάλ Μπέτις: Διαθέσιμος ενόψει Παναθηναϊκού ο Νάταν, επιστρέφει ο Άμραμπατ

Ο Νάταν τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Πελεγκρίνι ενόψει Παναθηναϊκού, ενώ βασικός αναμένεται να είναι και ο Άμραμπατ.

Θετικά ήταν τα νέα από την τελευταία προπόνηση της ομάδας του για τον Μανουέλ Πελεγκρίνι, αφού ο Νάταν προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στην διάθεσή του για την ρεβάνς απέναντι στον Παναθηναϊκό, διεκδικώντας μάλιστα και θέση βασικού στην άμυνα.

Η άλλη σημαντική επιστροφή είναι αυτή του Σοφιάν Άμραμπατ, ο οποίος εδώ και κάποιες ημέρες προπονείται κανονικά και όλα δείχνουν ότι θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα των «βερδιμπλάνκος» μετά από σχεδόν 3 μήνες.

Από την άλλη πλευρά, οι Ίσκο και Λο Σέλσο συνεχίζουν την αποθεραπεία τους και φυσικά δεν θα είναι διαθέσιμοι, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε ο Γιορέντε, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ.