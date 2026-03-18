Ρήγμα στη Μίλαν: Ο Λεάο στο «στόχαστρο» για αποχώρηση

Η κατάσταση ανάμεσα στη Μίλαν και τον Λεάο φαίνεται να έχει πάρει άλλες διαστάσεις, με το ενδεχόμενο πώλησης να είναι ανοιχτό.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έδειξε τη δυσαρέσκειά του στο ματς με τη Λάτσιο, έχοντας ένταση τόσο εντός αγωνιστικού χώρου με τον Πούλισικ όσο και στα αποδυτήρια. Η αλλαγή ρόλου του, στο πλάνο του Αλέγκρι, δεν φαίνεται να τον έχει ικανοποιήσει.

Ακόμη, η απόδοσή του δεν είναι στα καλύτερά της, ενώ και ο Πούλισικ διανύει περίοδο ντεφορμαρίσματος. Μετά το παιχνίδι, ο Λεάο αποχώρησε εκνευρισμένος, αγνοώντας προσπάθειες εκτόνωσης της κατάστασης.

Παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο, η Μίλαν εξετάζει σοβαρά την πώλησή του. Η ρήτρα του φτάνει τα 170 εκατ. ευρώ, όμως μια συμφωνία κοντά στα 80 εκατ. θεωρείται πιο ρεαλιστική, με ενδιαφέρον ήδη από ομάδες της Premier League και της Σαουδικής Αραβίας.