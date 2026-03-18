MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ρήγμα στη Μίλαν: Ο Λεάο στο «στόχαστρο» για αποχώρηση

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η κατάσταση ανάμεσα στη Μίλαν και τον Λεάο φαίνεται να έχει πάρει άλλες διαστάσεις, με το ενδεχόμενο πώλησης να είναι ανοιχτό.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έδειξε τη δυσαρέσκειά του στο ματς με τη Λάτσιο, έχοντας ένταση τόσο εντός αγωνιστικού χώρου με τον Πούλισικ όσο και στα αποδυτήρια. Η αλλαγή ρόλου του, στο πλάνο του Αλέγκρι, δεν φαίνεται να τον έχει ικανοποιήσει.

Ακόμη, η απόδοσή του δεν είναι στα καλύτερά της, ενώ και ο Πούλισικ διανύει περίοδο ντεφορμαρίσματος. Μετά το παιχνίδι, ο Λεάο αποχώρησε εκνευρισμένος, αγνοώντας προσπάθειες εκτόνωσης της κατάστασης.

Παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο, η Μίλαν εξετάζει σοβαρά την πώλησή του. Η ρήτρα του φτάνει τα 170 εκατ. ευρώ, όμως μια συμφωνία κοντά στα 80 εκατ. θεωρείται πιο ρεαλιστική, με ενδιαφέρον ήδη από ομάδες της Premier League και της Σαουδικής Αραβίας.

Ρήγμα στη Μίλαν: Ο Λεάο στο «στόχαστρο» για αποχώρηση