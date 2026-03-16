Μπέος σε παίκτες: «Θα γυρίσετε όλοι στον Βόλο με το ΚΤΕΛ!»

Ο Αχιλλέας Μπέος ήταν πολύ εκνευρισμένος από τη νέα ήττα του Βόλου, στη Νίκαια από την Κηφισιά.

Έξαλλος ήταν ο Αχιλλέας Μπέος με την εικόνα του Βόλου στην ήττα από την Κηφισιά με 2-0 και μετά το τέλος του αγώνα άστραψε και βρόντηξε στα αποδυτήρια. Οι «κυανέρυθροι» έπεσαν στην 9η θέση και είναι στα πλέι άουτ, καθώς δύσκολα θα τα αποφύγουν, αφού την τελευταία αγωνιστική υποδέχονται τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό.

«Θα γυρίσετε όλοι στον Βόλο με το ΚΤΕΛ. Θα πάρετε ταξί και θα πάτε να πάρετε το ΚΤΕΛ για να γυρίσετε πίσω. Στο πούλμαν της ομάδας θα μπουν μόνοι οι φροντιστές!», φέρεται να είπε σε έντονο ύφος.

