Ένα ακόμα χορταστικό σόου από την ομάδα του Χάνσι Φλικ, που με χατ-τρικ του Ραφίνια, διέλυσε με 5-2 τους Ανδαλουσιανούς.

Κανείς στη Βαρκελώνη δεν είχε ξεχάσει την συντριβή του πρώτου γύρου. Εκείνο το τρελό 4-1 στο Σάντσεθ Πιθχουάν είχε μείνει στην μνήμη των παικτών του Χάνσι Φλικ που ήθελαν εκδίκηση από μία ομάδα που τους είχε πονέσει πολύ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.

Αυτό φάνηκε από τον τρόπο που κυνήγησαν τα πολλά γκολ στο 5-2 που συνδυάστηκε και με οικονομία δυνάμεων στο τελευταίο μισάωρο, ένεκα του επαναληπτικού με την Νιούκαστλ σε τρεις ημέρες.

Δύο εύστοχα πέναλτι του Ραφίνια από πολύ νωρίς (9', 21') ουσιαστικά έσβησαν την αμφιβολία για τον τελικό νικητή, με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα να αδυνατεί να αμυνθεί αποτελεσματικά μέσα στην περιοχή της.

Ο Ντάνι Όλμο τριπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων (38', 3-0), όμως στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Όσο μείωσε σε 3-1 για τους Σεβιγιάνους.

Ο πολύ κεφάτος Ραφίνια ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ-τρικ με το 4-1 στο ξεκίνημα της επανάληψης (51'), όμως το ωραιότερο γκολ της βραδιάς ήρθε με φανταστική κούρσα μισού γηπέδου του Ζοάο Κανσέλο, ο οποίος έκανε το 5-1 (60').

Οι Καταλανοί κατέβασαν στροφές στο τέλος και οι Ανδαλουσιανοί το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο τελικό 5-2 στις καθυστερήσεις με τον Τζιμπρίλ Σο.