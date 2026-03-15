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Ο Αρντά Γκιουλέρ έβαλε το γκολ της χρονιάς στην La Liga με σουτάρα πίσω από το κέντρο του γηπέδου! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Ρεάλ Μαδρίτης «διέλυσε» με 4-1 την Έλτσε και ο Αρντά Γκιουλέρ έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα για τους Μαδριλένους, με μυθική γκολάρα πίσω από το κέντρο του γηπέδου!

Με το σκορ στο 3-1 υπέρ των Μαδριλένων, στο 89ο λεπτό ο Τούρκος μεσοεπιθετικός της Ρεάλ, είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα να είναι εκτός θέσης και με απίθανο σουτ λίγο πίσω από την σέντρα, έστειλε την μπάλα συστημένη στα δίχτυα.

Έτσι, ο Γκιουλέρ έβαλε υποψηφιότητα για το γκολ της χρονιάς στην La Liga και «σφράγισε» με τον καλύτερο τρόπο το τρίποντο της νίκης για τους Μαδριλένους.

Ο Αρντά Γκιουλέρ έβαλε το γκολ της χρονιάς στην La Liga με σουτάρα πίσω από το κέντρο του γηπέδου! (vid)