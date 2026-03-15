Ο Αρντά Γκιουλέρ έβαλε το γκολ της χρονιάς στην La Liga με σουτάρα πίσω από το κέντρο του γηπέδου! (vid)

Με το σκορ στο 3-1 υπέρ των Μαδριλένων, στο 89ο λεπτό ο Τούρκος μεσοεπιθετικός της Ρεάλ, είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα να είναι εκτός θέσης και με απίθανο σουτ λίγο πίσω από την σέντρα, έστειλε την μπάλα συστημένη στα δίχτυα.
Έτσι, ο Γκιουλέρ έβαλε υποψηφιότητα για το γκολ της χρονιάς στην La Liga και «σφράγισε» με τον καλύτερο τρόπο το τρίποντο της νίκης για τους Μαδριλένους.
ARDA GÜLER SCORES FROM BEHIND THE HALFWAY LINE!!! 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RTfXwS6Bra— Tansu Yegen (@TansuYegen) March 14, 2026
The stadium shot and fans' reactions at that moment to Arda Güler's goal from 70 meters👏👏👏— Tansu Yegen (@TansuYegen) March 14, 2026
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