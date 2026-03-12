Παναθηναϊκός: Με Ζαρουρί και Πελίστρι η ενδεκάδα κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις

Με τους Πελίστρι και Ζαρουρί βασικούς παρατάσσει το «Τριφύλλι» κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (19:45) την Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι όπου θα ψάξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς της Ισπανίας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Nτέσερς, Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Μπακασέτα, Τουμπά και Ερνάντεθ.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Κάτρη, Ίνγκασον και Καλάμπρια να αποτελούν την τριάδα της άμυνας.

Αριστερά θα παίξει ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Ζαρουρί και στα χαφ οι Τσέριν και Ρενάτο. Στην κορυφή θα είναι ο Τετέι, με τους Ταμπόρδα και Πελίστρι πίσω του.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Βύντρα, Τσιριβέγια, Σιώπης, Αντίνο, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Ροντρίγκες, Νατάν, Γιορέντε, Ρουιμπάλ, Ρόκα, Φορνάλς, Αλτιμίρα, Εζαλζουλί, Άντονι, Ερνάντες.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Βάγιες, Άντριαν, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Άβιλα, Μπακαμπού, Φιντάλγκο, Γκόμεζ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Φίρπο, Γκαρσία.